Analytiker: Skatteudspil kan give comeback til mellemklassebilen

Det mener Jan Lang, pr-ansvarlig og markedsanalytiker for internetportalen BilBasen, som forklarer, at flere danskere vil købe store biler.

- Det vil forstærke den trend, som vi har set siden den sidste afgiftsomlægning. Her så vi, at danskerne begyndte at købe større biler. Det vil simpelthen forstærke incitamentet til at købe den biltype, siger han.

Ifølge regeringens egne beregninger vil en mellemklassebil som Volkswagen Golf bliver omkring 20.000 kroner billigere. I dag koster den 289.000 kroner.

Til sammenligning bliver en mikrobil som Volkswagen Up! ifølge regeringens beregninger omkring 3000 kroner billigere. Den koster i dag 114.000 kroner.

- De helt klassiske og meget efterspurgte mellemklassebiler vil blive markant billigere. Det vil betyde, at danskerne begynder at købe de biler, som de egentlig kan lide, siger Jan Lang.

Jan Lang mener ikke nødvendigvis, at salget i mikrosegmentet vil dale som følge af en ændring i registreringsafgiften. Selv om afgiftslettelsen især vil batte for dyrere biler, bliver de billige biler også lidt billigere, forklarer han.

Regeringen ønsker helt at afskaffe den høje registreringsafgiftssats på 150 procent. Yderligere skal den lave sats sænkes fra 105 til 100 procent.

Blandt de helt dyre biler vil en afgiftsændring af den type, som regeringen lægger op til have stor effekt.

BilBasen har således beregnet, at en Porsche 911 Turbo S vil blive omtrent 800.000 kroner billigere med en pris efter en mulig sænkning af registreringsafgiften på 3.410.000 kroner.

Registreringsafgiften er blevet ændret to gange inden for de seneste to år.