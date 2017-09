Analyse: Regeringsplaner koster tusinder af offentligt ansatte

Det kan blive konsekvensen med regeringens nuværende økonomiske kurs. Sådan lyder det i en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har udarbejdet for Ugebrevet A4.

Regeringen lægger i sit forslag til næste års finanslov op til en vækst i udgifterne til det offentlige på 0,5 procent.

Men på trods af det vil VLAK-regeringens økonomiske politik betyde færre offentligt ansatte i fremtidens Danmark.

Helt konkret vil der i 2025 være 24.700 færre offentligt ansatte end i dag, lyder konklusionen i AE-analysen. Det svarer til 15.800 færre fuldtidsansatte.

Formanden for alle de offentligt ansatte i FTF-fagbevægelsen, Bente Sorgenfrey, advarer om, at et faldende antal offentligt ansatte kommer til at gøre ondt på både borgere og de tilbageværende medarbejdere i det offentlige.

- Det får den konsekvens, at borgerne ikke får den service, de forventer at kunne få. Det får også den konsekvens, at kvaliteten bliver dårligere, og at de medarbejdere, som jeg repræsenterer, kommer til at løbe stærkere.

- Og så ved vi godt, at det betyder dårligt arbejdsmiljø og flere langtidssygemeldinger, lyder advarslen fra Bente Sorgenfrey til Ugebrevet A4.

Udsigten til færre offentligt ansatte får dog ikke finansordfører Joachim B. Olsen fra regeringspartiet Liberal Alliance til at ryste på hånden.

Han kalder analysen for "en meningsløs, stilistisk fremskrivning", som hverken tager højde for effektiviseringer, politiske prioriteter eller øget produktivitet i den offentlige sektor.

- Jeg nægter helt grundlæggende at måle kvaliteten af den offentlige sektor ud fra, hvor mange penge der bliver brugt, eller hvor mange ansatte der er.

- Det giver ingen mening. Det afgørende er, hvad man får for pengene, siger Joachim B. Olsen til Ugebrevet A4.

AE's analyse bygger på et svar fra Finansministeriet til Folketinget. Ministeriet har regnet på det forventede antal offentligt ansatte frem mod 2025 med en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent, som regeringen har fastsat som mål i sin 2025-plan.

Derefter har AE korrigeret for den lidt højere offentlige vækst i næste års finanslov. Her har regeringen sat væksten til 0,5 procent.