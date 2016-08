Helle Ib, politisk kommentator ved dagbladet Børsen mener, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort det svært for Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen (foto), at udløse valg til folketinget.

Analyse: Løkke har gjort det svært for LA at udskrive valg

Selv om regeringens længe ventede 2025-plan ikke levede helt op til det ultimative krav om lettelser i topskatten, som Liberal Alliance har krævet, så har statsminister Lars Løkke Rasmussen alligevel gjort det svært for partiets leder, Anders Samuelsen, at udløse et folketingsvalg.

Det vurderer politisk kommentator ved dagbladet Børsen, Helle Ib.

- Når regeringen lægger en plan frem, hvor så mange topskattebetalere faktisk får beskåret deres topskat med fem procentpoint, så bliver det selvfølgelig sværere for Anders Samuelsen at insistere på, at modellen lige præcis skal være hans, siger hun.

Liberal Alliances krav til regeringens 2025-plan har været ganske klar: Let fem procentpoint i topskatten, eller gør jer klar til valgkamp.

Tirsdag har regeringen så fremlagt den længe ventede helhedsplan for dansk økonomi frem mod 2025. Selv om der er lettelser i topskatten, så lægger regeringen op til, at det kun bliver for dem med en årsløn op til en million kroner.

Derudover rummer planen blandt andet forslag om lavere regulering af overførselsindkomster og nedsættelse af rentefradraget.

- Der er flere mindre elementer, hvor Socialdemokraterne har været ovre i samme boldgade, og regeringen viderefører de spor, den foregående regering har lagt, siger Helle Ib.

- Dermed ikke sagt, at Socialdemokraterne ender med at komme med i en aftale. Jeg tror, at der er for mange tidsler, især hvad topskattelettelserne angår, siger hun.

Helt overordnet er der ingen partier hverken i rød eller blå blok, der har fået præcis det, de har efterspurgt, siger Helle Ib.

- Men omvendt er der også flere partier, der vil kunne genkende sig selv i alle mulige forskellige forslag, fordi det er en så bred en vifte af initiativer, der bliver lagt frem. Det helt afgørende er selvfølgelig, om Lars Løkke Rasmussen formår at skabe konsensus i blå blok om at løfte i fællesskab.