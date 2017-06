Analyse: Blåt skjold af rå politisk magt beskytter Støjberg

Selv om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et knap fem timer langt samråd torsdag ændrede forklaring og blev heftigt kritiseret af oppositionen, vakler ministertaburetten ikke under hende.

Den rør slet ikke på sig, lyder vurderingen fra flere politiske redaktører. Med mindre der kommer en egentlig rygende pistol på bordet.

Berlingskes politiske redaktør, Kasper Kildegaard, skriver i sin analyse i avisen, at "et skjold af rå, politisk magt" beskytter Støjberg:

- Når det kommer til parlamentariske nøglebegreber som tillid og ministeransvar, er det Folketinget, der definerer op og ned.

- Og når det kommer til Folketinget, er det så godt som altid de 90 mandater, der får ret. Inger Støjberg har disse mandater i ryggen, og det er nok.

Sagen drejer sig om Støjbergs ulovlige instruks om at adskille alle mindreårige asylansøgere fra deres ældre ægtefæller på landets asylcentre.

Spørgsmålet er, om Støjberg på forhånd - som Politiken har berettet - var advaret af sit embedsværk. I så fald handlede hun bevidst i strid med loven.

Det er alene folketingsflertallet, der dikterer, hvordan sagen falder ud, skriver Kasper Kildegaard videre:

- Derfor er der heller aldrig nogen objektiv, almengyldig skabelon, som kan bruges til at forudse, om en ministerstorm også ender med et ministerliv, der når sit punktum.

Jyllands-Postens politiske redaktør, Martin Kaae, mener, at Støjbergs dobbeltspil giver hende problemer.

- Hun nyder fortsat politisk opbakning fra DF, og hun er ikke i nærheden af at blive væltet.

- Men hendes troværdighed blev slidt noget tyndere under torsdagens samråd, fordi hun ofte har fortalt om at være stram - nu forsøger oppositionen at tage hendes udlægninger af stramheden alvorligt.

- Og så bliver dobbeltspillet blotlagt.

Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, skriver i sin analyse i avisen, at "blå blok slår ring om Støjberg":

- I både Venstre, Konservative og DF hæfter man sig ved, at ministeren selv fortæller, at det aldrig var meningen, at hendes pressemeddelelse skulle forstås som en instruks.

- Tilbage står, at der mangler en rygende pistol, og oppositionen vil nu finde ud af, om den ligger i Justitsministeriet.

Kort efter Støjberg udsendte sin instruks, spurgte hendes ministerium Justitsministeriet til råds i sagen. Ifølge Politiken rådgav Justitsministeriet om, at de unge ægtepar skulle vurderes individuelt, før de kunne adskilles.

Men på samrådet nægtede Støjberg at fremlægge korrespondancen.