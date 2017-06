Analyse: Asylsag havde væltet alle andre end Støjberg

Her endte ministeren med at erkende, at der har været administreret ulovligt i forhold til adskillelsen af mindreårige asylpar på danske asylcentre.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) måtte fredag igen sætte sig i den varme stol under et 2,5 timer langt samråd om hendes ulovlige instruks.

Alligevel kommer sagen næppe til at rokke ved Støjbergs ministertaburet. Det skriver BT's politiske kommentator, Søs Marie Serup, i sin analyse i avisen:

- Men for dem, som ikke lader sig forblænde af det blændede spin-arbejde, der er udført i sagen, står det lysende klart, at ministeren har en ualmindeligt dårlig sag, som ville have kostet alle andre end hende posten.

Støjberg har formået at få sagen til at handle om de såkaldte barnebrude, mens den i virkeligheden handler om ulovlig administration og ministerens mulige løgne over for Folketinget, påpeger Søs Marie Serup:

- Sagens kerne er, om en minister skal overholde loven og tale sandt.

- Det skal de, men et flertal i Folketinget kæmper sig igennem kritikken bag et skjold af "barnebrude". Det er forfærdende grimt at se på, demokratisk skæmmende, men forbistret effektivt.

Hos Berlingske mener politisk kommentator Thomas Larsen ikke, at det er udtryk for spin, når Støjberg fokuserer på sin bekymring over barnebrude.

Han er dog enig i, at rød blok næppe får væltet ministeren på denne sag - medmindre er kommer nye, belastende oplysninger frem:

- Det skyldes simpelthen, at hele blå lejr laver en jernring omkring hende, siger han.

- For de ved, at hun er en meget populær minister, og at hun er et stærkt trumfkort for hele blå lejr.

Sagen den ulovlige instruks er ikke slut. Allerede under fredagens samråd varslede oppositionen, at Støjberg indkaldes til et tredje samråd.

Og det er i høj grad ministerens egen fortjeneste, at hun stadig er i rampelyset, vurderer DR's politiske analytiker, Jens Ringberg.

Det skyldes, at hun har skiftet forklaring undervejs og har "slingret noget", siger han til dr.dk:

- Så vi kommer til at se flere samråd og en masse spørgsmål, men tilbage står jo, at 90 mandater i Folketinget - blå blok inklusiv Dansk Folkeparti - ikke mener, at der er nogen grund til at jagte ministeren mere.