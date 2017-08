Amnesty vil have strammere eksportregler for overvågning

Det siger Trine Christensen, generaldirektør i Amnesty, efter at det er kommet frem, at den tidligere regering slækkede på eksportreglerne for våben og overvågningsudstyr uden at orientere det øvrige Folketing.

Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, at dansk overvågningsudstyr kan være med til at skabe undertrykkelse i udemokratiske regimer.

- Det er ganske alvorligt, for lige præcis våben og overvågningsteknologi må ikke havne i de forkerte hænder, siger Trine Christensen til Ritzau.

- Hvis overvågningsteknologi anvendes af de regimer, som bruger overvågningsteknologi til at kvæle oppositionen og ytringsfriheden i et land, så er det jo meget problematisk, siger hun.

Det var under tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R), at udenrigsministeriet gjorde det lettere for virksomheder at få tilladelse til at sælge våben og overvågningsteknologi til diktaturstater.

Udenrigsministeriet har i en skriftelig kommentar til Information forklaret, at der i nyere tid ikke har "været praksis for at orientere Udenrigspolitisk Nævn om dansk eksportkontrolpraksis".

På et lukket samråd onsdag redegjorde erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) for sagen om salg af masseovervågningsteknologi til en række Golf-lande.

Her forklarede Anders Samuelsen, at det i foråret 2014 blev politisk besluttet at "gå bort fra en mere restriktiv tilgang" til EU's regler for eksportkontrol med våben og såkaldte dual use-produkter, som blandt andet er overvågningsteknologi.

Men Danmark bør stramme op for procedurer og eksporttilladelser og forbyde eksport af avanceret overvågningsudstyr til undertrykkende regimer som Saudi-Arabien, Oman og Qatar, mener Amnesty.

- Den nuværende tilgang til eksporttilladelser er under al kritik. Hvis man eksporterer til disse lande, hvornår vil man så nægte en tilladelse?, siger Trine Christensen.

Også Nikolaj Villumsen, udenrigsordfører i Enhedslisten, er stærkt kritisk over for ændringen af praksis.

- Det er mig fuldstændig ubegribeligt, at man under en radikal udenrigsminister har valgt at slække på reglerne, siger han.

- Danmark bør ikke have en eksport af overvågningsudstyr til diktaturstater. Jeg frygter, at det har været konsekvensen af den lempelse, der er foregået.