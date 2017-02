Amnesty vil flytte transkønnede fra psykiateren til lægen

Udmeldingen kommer i forlængelse af, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) onsdag har offentliggjort, at Sundhedsstyrelsen skal se på en ny vejledning for behandling og udredning af transkønnede.

Transkønnede skal blive behandlet af egen læge og gynækolog frem for at skulle igennem psykiatrien, som de skal i dag.

- Det handler om, at transkønnede skal have adgang til sundhed på baggrund af informeret samtykke, akkurat som de fleste andre danskere har.

- Et helt konkret forslag kunne være at rulle tingene tilbage, til sådan som de var inden 2014, hvor transkønnede kunne få adgang til hormoner fra privatpraktiserende gynækologer via en henvisning fra deres læge, siger hun.

Sundhedsministeren lægger også op til, at der på landsplan skal være flere klinikker til at behandle og udrede transkønnede.

Transkønnede kan på nuværende tidspunkt kun få udredning og behandling på Sexologisk Klinik, der ligger i Region Hovedstaden.

Det er positivt, at ministeren vil se på vejledningen og behandlingen af transkønnede i Danmark og høre aktører i både ind- og udland om forbedringer til proceduren, mener seniorrådgiveren.

Men det er slet ikke en brugbar løsning at få flere klinikker.

- At lave flere sexologiske klinikker i Aalborg eller Odense løser ikke det her problem, for man vil stadig skulle igennem en umyndiggørende udredning for at få adgang til hormoner, siger hun med henvisning til, at transkønnede slet ikke burde få en psykiatrisk udredning.