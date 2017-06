Amnesty: Upræcis roma-lov risikerer at diskriminere

Derimod risikerer loven at komme til at diskriminere de romaer, den også sigter mod, lyder advarslen fra Claus Juul, der er juridisk konsulent hos Amnesty:

Det vil højst sandsynligt ikke få den store effekt, når et flertal i Folketinget ventes at skærpe straffen for "utryghedsskabende tiggeri" til 14 dages ubetinget fængsel.

- Når folk finder det attraktivt at tage til Danmark og hutle sig igennem ved at tigge, samle flasker og bo på gader og i parker, så siger det noget om, hvor elendige forhold de kommer fra, siger han.

Samtidig kritiserer Amnesty, at termen "utryghedsskabende tiggeri" er for upræcist.

- Vi kan godt være bekymrede for, at det i praksis kommer til at betyde, at roma er lig med utryghedsskabende. Og Dansk hjemløs lig med ikke utryghedsskabende.

- Når man introducerer så uldne retlige standarder, så er det i hvert fald vigtigt, at man ikke skrider i praksis, siger Claus Juul.

Han minder om, at romaer er mennesker på flugt fra en kummerlig tilværelse med undertrykkelse og diskrimination i Østeuropa.

- Deres problemer skal ikke løses i de københavnske gader, men vi kan hjælpe dem ved at lægge et pres på deres hjemlande via EU.