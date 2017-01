Ambassadøren fra Amerika siger farvel

- Jeg slet ikke forestille mig et scenarie, hvor det grundlæggende forhold mellem USA og Danmark - et forhold, der er baseret på tillid - at det skulle forandre sig på nogen dramatisk måde i de næste fire år, siger han.

Gifford er en indædt støtte af den afgående præsident Obama. Han har været aktiv i begge Obamas præsidentvalgkampe, og siden 2013 har han været ambassadør i Danmark.

Dermed er han selvsagt ikke begejstret for det forestående regeringsskifte i hjemlandet. Men han trøster sig ved, at det politiske system i USA gør det svært at skabe store forandringer på kort sig.

- Det kan man elske eller hade, afhængigt af, hvem der er præsident. Men i sidste ende er det meget, meget svært at ændre grundlæggende på amerikansk politik, siger Gifford.

Mange undrer sig over, hvordan det kan være, at præsident Obama har fået gennemført relativt meget politik de seneste to år, mens det de første seks år var småt med konkrete resultater, påpeger Gifford som eksempel.

Årsagen er den måde, det politiske system i USA er indrettet på, lyder hans forklaring. Det, amerikanerne betegner som "checks and balances", altså at præsidenten, kongressen og domstolene så at sige holder hinanden i skak.

- Det kræver hårdt arbejde, det kræver reel forandring at flytte os. Sådan er vi bygget op, og det er en god ting, mener den afgående ambassadør.

Selv er han slet ikke færdig med politik. Faktisk mener Gifford, at han er "nødt til" at fortsætte sit politiske arbejde.

- Valget var et vendepunkt for mig. Som en, der har arbejdet for præsident Obama, er jeg meget interesseret i at beskytte de politiske resultater, han har opnået, siger han.

Om det skal ske ved selv at stille op til et valg, eller ved at arbejde i kulissen, som han tidligere har gjort, har Rufus Gifford endnu ikke besluttet. En af de muligheder, han overvejer, at er at stille op som guvernør i hjemstaten Massachusetts.