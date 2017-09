Alzheimerforening: Godt at der tales om prins Henriks demens

- Jeg vil rose kongehuset. Der er mange, der har kritiseret kongehuset for, hvordan de har kommunikeret om prins Henrik.

Alzheimerforeningen roser kongehuset for at meddele, at prins Henrik lider af demens, efter lægerne har stillet en diagnose.

- Jeg mener, at kongehuset har gjort det rigtige her. De har afventet lægernes vurdering, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.

Han mener ikke, at kongehuset kunne agere anderledes.

- Der har været mange spekulationer, men de har fået en diagnose nu, og de kan af gode grunde først gå ud og fortælle, hvad prins Henrik fejler på baggrund af udredningen, siger han.

Det er dronningen, der onsdag har meddelt i en pressemeddelelse, at prins Henrik har gennemgået en udredning på Rigshospitalet og fået stillet diagnosen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilken type demens prins Henrik har.

Men det fremgår, at demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

Kongehuset skriver:

- Omfanget af de kognitive svigt er ifølge Rigshospitalet større end forventeligt for Prinsens alder og kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen.

Ifølge Nis Peter Nissen betyder diagnosen, at prins Henrik og kongehuset mødes med forståelse fra omverdenen.

- Sygdommen kan betyde, at personen med demenssygdom reagerer på en måde, som han eller hun ikke vil have gjort før. Det skal vi som familiemedlemmer, og som danskere i det hele taget lære at forstå.

Ifølge Nis Peter Nissen er der 85.000 danskere, der lider af en demenssygdom, og der er 400.000 danskere, der er pårørende og påvirket af sygdommen.

- De har brug for opbakning og forståelse, og for at vi ikke fordømmer på baggrund af en misforståelse af, hvad en demenssygdom er, siger han.