Alternativets regnemodel viser dystert billede af Danmark

Det er bare ikke på indvandringen, men på klima, lighed og lykke, at pessimismen kan gribe Alternativet.

Fredag fremlægger partiet sit udspil til, hvordan man vil måle samfundsudviklingen i Danmark.

På flere af de tre bundlinjer - den grønne, den sociale og den økonomiske - går det ifølge Alternativet den forkerte vej for Danmark, der ellers normalt ligger på de forreste placeringer målt på lykke, lighed og grøn omstilling.

Alternativet skriver i udspillet, at den nuværende "forsimplede økonomiske vækstlogik" og det tilhørende "endimensionale menneskesyn" udgør "en direkte trussel mod vores fortsatte udvikling og sameksistens som civilisation".

Ifølge Alternativet har fokus på at øge bnp skabt "en økonomisk og politisk verdensorden, som er kendetegnet ved ekstrem økonomisk ulighed og et misforhold mellem menneskets og naturens behov".

Spørgsmål: Er det ikke et meget dystert syn på fremtiden, I lægger frem?

- Vi er et parti der både går på et meget kritisk ben og et meget håbefuldt ben. Det kritiske er, at vi nærmest står i et skæbneøjeblik, når det handler om klimaforandringerne.

- Samtidig har verden aldrig været så ulige. Otte mennesker i verden ejer i dag mere end de 3,6 milliarder fattigste. Alle kan se, at det er et system fuldstændigt ude af balance, siger Uffe Elbæk.

Spørgsmål: Men hvis man ser på det danske samfund, så er det vel gået meget godt med at fokusere på blandt andet den økonomiske vækst? Vi har et af de mest lige, frie og lykkelige samfund i verden.

- Nej, det vil jeg godt udfordre dig på. Norge har overhalet os som det mest lykkelige land, siger Uffe Elbæk med henvisning til FN's årlige måling.

Her er Danmark nu nummer to efter en årrække som nummer et. De fire første lande ligger dog meget tæt og et pænt stykke foran den næste gruppe af lande, understreger FN

- Norge er nu nummer et, men det skyldes ikke en buldrende fremgang mod nord. Det skyldes derimod et meget markant fald i danskernes selvvurderede livstilfredshed siden 2005, siger Uffe Elbæk og fortsætter:

- Hvorfor skal vi have en buldrende økonomi, hvis folk ikke er glade? Vi ser, at folk føler sig mere ensomme. Flere lider af depression.

- På den grønne bundlinje kan vi se, at biodiversiteten er faldet. Og at vi ikke lever op til Parisaftalen i forhold til CO2-udledning, siger Uffe Elbæk.

Han nævner dermed nogle af de indikatorer for samfundsudviklingen, som Alternativet hvert år vil måle på. Det vil ifølge Elbæk give et mere nuanceret billede af, hvor Danmark er på vej hen.

- Det her er ikke Moses ti bud. Det er vores bedste bud på, hvordan vi kan få et mere seriøst grundlag at diskutere samfundsudviklingen på, siger Elbæk.