Alternativet vil indføre kønskvoter for kandidatlister

Sådan lyder et forslag fra partiets folketingsgruppe. Alternativets ligestillingsordfører, Carolina Magdalene Maier, håber, at forslaget søndag vil blive vedtaget på partiets landsmøde i Odense.

- Selv om vi arbejder aktivt med ligestilling i Alternativet, så har vi jo selv udfordringer. Der er simpelthen ikke nok kvinder, der stiller op, siger Carolina Magdalene Maier.

Ved ulige antal må der maksimalt være en overrepræsentation på én person per køn, lyder det videre i forslaget.

Adspurgt om det ikke risikerer at spænde ben for det unge partis nye afdelinger rundt omkring i landet, svarer ligestillingsordføreren:

- Det kan være en bekymring, om der vil være nok kandidater til at stille op især i yderområderne. Men vi har haft et godt år med medlemsfremgang, så min fornemmelse er, at der er et større opland nu.

Spørgsmål: Risikerer det ikke i yderste konsekvens at betyde, at man i nogle afdelinger ikke kan stille nogen op?

- Det tror jeg ikke. Men det kan godt være, der er nogle steder, der bliver udfordrede på antallet af kandidater, de kan stille op, fordi der er for få kvinder, siger Maier.

På sidste landsmøde blev det samme forslag fra folketingsgruppen stemt ned. Men tiden taler for, at partifællerne stemmer for, mener ordføreren. Dels har partiet fået flere medlemmer - og dels er ligestillingen ikke blevet bedre.

Carolina Magdalene Maier er med egne ord ikke selv "fan af kvoter". Forslaget skal da også bare ses som et nødvendigt værktøj for at nå målet, betoner hun:

- Jeg er ikke fan af kvoter som et permanent princip. Men der er behov for et skub til udviklingen. Og der tror jeg, at en midlertidig brug af kvoter kan gøre, at vi om fem år ikke længere har behov for kvoter.

Af Alternativets 45 folketingskandidater er 33 mænd og 12 kvinder, viser en optælling, som DR har foretaget i forbindelse med landsmødet. Det svarer til en fordeling på 73 mod 27 procent i mændenes favør.