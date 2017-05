Alternativet vil gøre cpr-numre kønsneutrale

Det foreslår Alternativet i et beslutningsforslag, som torsdag skal behandles i Folketinget. Det skriver Information.

- Der er jo mennesker, som ikke ønsker at definere sig som hverken det ene eller det andet. Så det handler om at tilgodese de mennesker, så det i hvert fald ikke er cpr-nummeret, som står i vejen for det, siger partiets ligestillingsordfører, Carolina Maier, til avisen.

Beslutningsforslaget kommer, efter at Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) senest har kritiseret, at de nye identitetskort til personer, som ikke har kørekort, netop har påført personnummeret.

For de fleste har det ingen betydning, men for transkønnede, som ikke har fået juridisk kønsskifte, betyder kortet, at de bliver outet på for eksempel posthuse og i telebutikker, hvis de skal hente en pakke eller købe en mobiltelefon.

Forslaget bliver dog afvist af et flertal bestående af VLAK-regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) mener, at forslaget vil medføre betydelige omkostninger for både den offentlige sektor og det private erhvervsliv.

- I dag findes der en række offentlige og private it-systemer, blandt andet inden for sundhedssektoren og registerforskningen, der udleder kønnet direkte af personnummeret. De systemer vil skulle omlægges.

- Det er ikke regeringens politik at pålægge den offentlige sektor og erhvervslivet nye og unødvendige administrative byrder, skriver han i en kommentar ifølge Information.

Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson i LGBT Danmark, afviser, at forslaget om kønsneutrale personnumre skulle have betydelige omkostninger for den offentlige sektor og det private erhvervsliv.

Sidstnævnte har ikke brug for at kende menneskers køn, og førstnævnte har oplysningen i forvejen, lyder begrundelsen.