Alternativet vil give skatterabat til hjemmearbejdende

Hvis du er glad for at tage en arbejdsdag derhjemme en gang imellem, kan du måske se frem til endnu flere.

Det siger gruppeformand i Alternativet Josephine Fock til DR Nyheder.

- Overordnet set vil vi gerne skabe større sammenhæng mellem land og by, og det vil sige, at det skal kunne betale sig at bo langt fra, hvor man arbejder, så forslaget er en fordel for vores landdistrikter, siger Josephine Fock.

Alternativet håber især, at initiativet kan forbedre klimaet, da flere vil holde bilen derhjemme, hvis de ikke skal på arbejde.

- Det vil også gavne miljøet, fordi der kommer færre biler på vejene, vi undgår trafikpropper, og så skal man ikke transportere sig selv på arbejde, siger Josephine Fock til DR Nyheder.

Hverken De Konservative eller De Radikale er begejstret for forslaget.

- Som jeg forstår Alternativets forslag, så skal sygeplejersker, skolelærere, pædagoger, murere, blikkenslagere og mange andre betale ekstra for, at andre kan arbejde hjemme bag en computer, siger fungerende politisk ordfører Kristian Hegaard (R).

Men står det til gruppeformanden fra Alternativet, så er forslaget uden omkostninger. Kørselsfradraget vil blive lavet om til et skattefradrag for hjemmearbejde til dem, der vælger at lade bilen stå hjemme.