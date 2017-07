Alternativet vil genoplive ministerium i provinsen

Det fremgår af planen "Et sammenhængende Danmark" og gentages af Roger Matthisen, som er ordfører for Alternativet, til avisen Danmark.

Alternativet vil placere et ministerium for landdistrikter i provinsen.

- Det er glimrende, at regeringen udflytter arbejdspladser, men det er jo småting i forhold til, hvordan vi har centraliseret ind mod de store byer, siger Roger Matthiesen.

- Dette ministerium skal være stærkt og væsentligt og samle alle de dagsordner, som i dag er placeret på tværs af ministerier og udvalg.

Alternativet foreslår også, at borgere med to bopæle eller et sommerhus betaler "fleksborger-skat" i begge kommuner. Erhvervsuddannelser skal også have flere penge og placeres uden for store byer.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev nedlagt efter regeringsskiftet i juni 2015.

Dansk Folkeparti støtter, at landdistrikter får et ministerium. Men der kom ikke ét eneste forslag fra ministeriet i Thorning-regeringen, siger Mette Hjermind Dencker, som er DF's ordfører for landdistrikter.

- Vi vil allerhelst have, at der laves god politik for landdistrikter i stedet for et tomt ministerium. Men vi tror, at vi kan have begge dele. Vi kan sagtens få et ministerium med fokus på landdistrikterne, siger Mette Hjermind Dencker.

- Der er udfordringer, hvis man vil kalde ministeren i samråd og spørgetid. Ministerens opgave er primært at servicere Folketinget. Men det er ikke udelukket, at ministeriet kunne have en afdeling i landdistrikter.

Spørgsmål: Hvad mener DF om en tvedelt "fleksborger-skat" til to kommuner?

- Man kan spørge, om det er fair, at hjemkommunen scorer skattekroner for et sommerhus, man har. Vi skal ikke brandskatte dem, der har mere end én ejendom, mener Mette Hjermind Dencker.

- Men det kan være noget bøvl at betale skat i to kommuner. Hvordan administrerer man det?