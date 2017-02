Hvis skolerne ikke at afholde eksamener, skal de være fri for det, mener Alternativet.

Alternativet vil afskaffe karakterer og eksamener

Lærere og elever er skeptiske over for Alternativets forslag om at droppe eksamener og karakterer.

- Men den enkelte skole kan fravælge den klassiske eksamensform, hvor man sidder fire timer og skriver et essay og får en karakter, og i stedet lave et forløb over flere måneder, som ender med en vurdering.

Forslaget er en del af Alternativets nye bud på fremtidens grundskole, 'En fri skole', der skal gøre op med "konkurrencestatens forsimplede og forfejlede undervisnings- og uddannelsestænkning".

Tidligere har partiet forslået at skabe fire nye fag: Klima og bæredygtighed, medborgerskab, kunst og kultur og erkendelse.

De skulle erstatte en række klassiske fag, der derfor skulle sløjfes. Det inkluderede historie, kristendomskundskab og samfundsfag.

Det nye forslag om at skrotte karakterer og eksamener får dog lave karakterer fra lærere og elever.

- Det er glimrende at begrænse antallet af karakterer og modernisere eksamensformerne, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, til Information.

- Men det er stadig en god idé at have en fælles standard for folkeskolen. Vi skal finde en balance, så vi stadig kan tale om, at vi har en fælles folkeskole i Danmark.

Næstformanden i Danske Skoleelever, Mads Løjtved Rasmussen, synes også, at forslaget er for drastisk.

- Selv om karakterkravene har taget overhånd, skal vi ikke fuldstændig smide alle prøver væk.

- En gang imellem er der nødt til at være en eller anden form for karaktergivning, så man følger op på, hvad man har fået ud af at gå i skole i ti år, siger han til Information.

Uddannelsesminister Merete Riisager (LA) har ikke ønsket at kommentere Alternativets forslag.