Alternativet runder 11.000 medlemmer og er fjerdestørst

Christiansborgs hakkeorden afgøres normalt efter antallet af mandater, et parti har i Folketinget. Her ligger Alternativet på sjettepladsen ud af ni partier.

Det viser en opgørelse forud for partiets landsmøde i weekenden i Odense.

I det seneste år har Alternativet fået knap 1000 nye medlemmer, så medlemstallet er på 11056.

Det glæder Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk:

- Det er megaflot, mand, siger Uffe Elbæk.

Han fortæller, at medlemstallet er stabilt omkring de 11.000.

- Der er noget, der tyder på, at vi i hvert fald mellem valgene har fundet mætningspunktet. Om der så sker et ryk, når vi går i kampagnemode efter sommer frem mod kommunalvalget, det vil vise sig, siger Uffe Elbæk.

Trods medlemsfremgangen er der dog et stykke vej, før partiet også kan kalde sig det fjerdestørste målt på stemmer og mandater.

Det vil kræve, at partiet overhaler Enhedslisten, som i øjeblikket står til 8,5 procent af stemmerne i Ritzau Index, der er et løbende opdateret gennemsnit af meningsmålinger fra seks forskellige institutter.

Med 4,8 procent af stemmerne fik Alternativet i 2015 et folketingsvalg, som overgik forventningerne hos de fleste.

Det flotte valg fik en glad Uffe Elbæk til at opstille det, der hurtigt blev døbt Svaneke-målsætningen, på partiets sommergruppemøde på Bornholm i 2015.

Den lød på mindst 9,9 procent ved næste folketingsvalg baseret på partiets resultatet i Svaneke ved Folketingsvalget.

- Vi skal ligge på Svaneke-niveau, lød det begejstret fra Uffe Elbæk.

Det er der dog stadig et stykke vej til. Alternativet står nu til 5,6 procent af stemmerne i Ritzau Index.

- Jeg var lidt kæk i replikken, da jeg blev spurgt på vores første pressemøde i Svaneke. Da folk spurgte, hvad vi gik efter, sagde jeg Svaneke-tallet, fordi jeg lige havde hørt, at vi dér lå på 9,9 procent.

- Jeg synes stadigvæk, at vi skal have det som sigtepunkt, og så må vi se, om det er realistisk at gå efter. Det tror jeg, vi ved meget mere om, når vi har været igennem en kampagne til kommunalvalget, siger Uffe Elbæk.

Han henviser til, at danskerne til efteråret skal stemme ved kommunalvalget. Det ser Alternativet ifølge Elbæk som et "midtvejsvalg".

Partiet har i de første to år på Christiansborg brugt tid på at opbygge organisationen. Spørgsmålet er, om man kan tage et nyt ryk, når kampagnen for alvor rulles ud fra oktober og frem til valget 21. november.