Alternativet inviterer flere vælgere ind i varmen på Folkemødet

- Noget kan skyldes, at der bliver truffet mange forkerte beslutninger på Christiansborg, for det gør vi.

- Når frustrationen og utrygheden tager hinanden i hænderne, er det en meget farlig demokratisk cocktail, siger Uffe Elbæk, der tog sine sko af for at komme i øjenhøjde med sit publikum.

Noget af det, der skaber frustration og vrede i samfundet, er frygten for robotternes fremmarch, de store migrantstrømme og mangel på meningen i tilværelsen blandt borgerne, mener han.

Derfor åbner han op for, at borgerne og vælgerne i langt højere grad skal inddrages i både partiets egen politik, men også i det, der foregår i landets byråd og Christiansborg.

Danmark skal for fremtiden dele magten i stedet for at centralisere den, hvis det står til Alternativet.

- Det er noget, der ligger Alternativet utroligt meget på sinde. Vores ambition er at flytte det repræsentative demokrati i Danmark til det involverende.

- Vi skal have en langt mere direkte kultur, hvor der bliver bygget bro. En demokratisk bro, siger Uffe Elbæk.

Det skal blandt andet ske gennem borgerdrevne beslutningsforslag eller borgerforslag, lyder initiativet, som Alternativet snart vil rulle ud i kommunerne, ligesom det er blevet på landsplan.

Alternativet har allerede modtaget opbakning fra et politisk flertal i Folketinget til en ordning, som går ud på, at borgere kan få ret til at få fremsat og behandlet deres forslag i Folketinget, hvis de kan samle mindst 50.000 underskrifter.

Kun Venstre og Socialdemokratiet var imod, da det blev vedtaget.

For nylig blev landets første borgerforslag behandlet i et byråd ifølge DR.

En gruppe musikglade unge i Albertslund skaffede nok underskrifter til et forslag om et lokale til unge musikere, der mangler et sted at være.

Og den slags initiativer ser Alternativet store perspektiver i. Derfor skal det udbredes i kommunerne.