Alternativet håber at alvorlig kritik af Danmark får ørenlyd

Det mener politisk ordfører Rasmus Nordqvist fra Alternativet, efter at Danmark har modtaget kritik for smykkeloven, reglerne for familiesammenføringer og integrationsydelsen.

Det er nogle af de i alt 24 henstillinger, som Europarådets racismekomité kommer med i en ny rapport om Danmark.

Og forhåbentlig bliver der lyttet på Christiansborg.

- Vi peger fingre ad andre lande, der ikke lever op til det, vi beslutter i Europarådet. Nu skal vi selv tage det alvorligt og lytte til den kritik, der kommer fra Europarådet, som er rimelig alvorlig, siger Rasmus Nordqvist.

I rapporten skriver Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), at smykkeloven fører til stigmatisering af asylansøgere.

I den nye rapport beklager racismekomitéen samtidig, at Danmark sidste år strammede reglerne for familiesammenføringer.

Dermed må flygtninge, der alene har ret til såkaldt midlertidig beskyttelse, vente tre år, før de kan få deres familie til Danmark.

Desuden er der problemer med hadefulde ytringer i Danmark. Især over for muslimer, hedder det i rapporten.

- Vi må se lidt mere kritisk på vores debat. Det kan man ikke lovgive omkring, men der må vi se indad i det politiske system og i pressen, siger Rasmus Nordqvist.

I nogle tilfælde skal Danmark altså lære at vare munden, og så er der brug for at slå ørerne ud.

Den udlægning er SF enig i.

- Vi skal selvfølgelig lytte, når Europarådets racismekomité kritiserer Danmark. Det bør give anledning til eftertanke hos flere partier i Folketinget.

- Smykkeloven er uværdig for dem, den rammer, og så er den et eksempel på, at vi spilder politiets tid med symbollovgivning, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, i en skriftlig kommentar.