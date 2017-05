Alternativet går efter borgmesterpost i København

Til november skal danskerne stemme ved kommunalvalget. Og de skulle gerne ende med at give Alternativet en borgmesterpost i København og mindst 15 byrådspladser i de 98 kommuner landet over.

Dermed skruer Uffe Elbæk lidt ned for ambitionerne i forhold til meldingerne fra sidste års landsmøde.

Her var Alternativets mål 60 byrådspladser, en borgmesterpost i København samt en rådmandspost i Aarhus.

- Sagde jeg det dengang? Ja, det gjorde jeg. Og det er et udtryk for et megahøjt ambitionsniveau, siger Uffe Elbæk med et smil og tilføjer:

- Det er stadigvæk ambitionen, at vi får så godt et valg i København, at vi får mulighed for en borgmesterpost. Jeg er mere usikker på valget i Aarhus.

Også målet for antallet af byrådsposter er skåret ned. Uffe Elbæk siger nu, at det kan være svært at omsætte et godt valg til Folketinget og på målinger på landsplan til valg i kommunerne, hvor helt andre sager er i spil.

- Hvis man sammenligner med, da LA stillede op for første gang, fik det ét medlem valgt. Så hvis vi får 15 første gang, vi stiller op, er det flot, mener Uffe Elbæk.

Alternativet ser kommunalvalget som et midtvejsvalg, der kan give et fingerpeg om, hvor partiet står. Og give partiet ny dynamik:

- Alle er sultne efter at komme ud og lave kampagne. Det, der bar os ind i Folketinget, var en længsel efter noget andet. Håb. Alle de meget hjertebårne energier.

- Så har vi været mega oppe i hovedet i halvandet år, hvor vi har skullet lave politik på områder, hvor vi ikke havde politik. Vi har skullet etablere lokalafdelinger og lave organisatoriske kolbøtter for at få det her op at stå, siger Uffe Elbæk:

- Nu er der en sult efter at komme ud og lave konkrete kampagner og møde borgerne igen. Så vi er enormt spændte.

- Jeg kommer til at være on the road i to måneder i efteråret. Jeg kommer til at være alle andre steder end på Christiansborg fra oktober og frem.

Spørgsmål: Hvad bliver de vigtigste emner for Alternativet i kommunalvalget?

- Alternativet skal give grønt håb og demokratisk håb. De to dagsordener kommer til at præge kommunalvalget. Og så vil der være forskelle alt efter, om vi laver kampagne i Gribskov eller på Frederiksberg.

- Men optikken er, at vi skal investere i den grønne dagsorden. Og så skal vi investere i en demokratisk dagsorden, som indebærer langt mere direkte involvering af borgerne, siger Uffe Elbæk.