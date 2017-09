Alternativet: Regeringen svigter de svageste flygtninge

- Det er ekstremt kritisk. Kvoteflygtningesystemet skal hjælpe med at aflaste nærområderne ved at tage de mest kritiske flygtninge. Det er flygtninge, der er screenet, så derfor skal vi tage et internationalt ansvar, siger hun.

Regeringen svigter de nærområder, den hævder at ville hjælpe, når den afviser at tage imod kvoteflygtninge. Det mener Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock.

Til avisen Berlingske oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at regeringen ikke agter at tage imod kvoteflygtninge under FN-systemet i 2017.

Samtidig vil hun ændre loven, der i dag siger, at Danmark over tre år skal modtage 1500 kvoteflygtninge. Sidste år sagde regeringen nej til 491 kvoteflygtninge.

Hvis antallet i år ender på nul, betyder det, at Danmark næste år skulle tage næsten alle 1500 på et år.

I stedet bør det være den til enhver tid siddende ministers beslutning, om og i så fald hvor mange kvoteflygtninge Danmark skal tage, foreslår Inger Støjberg.

Ministeren har opbakning fra Socialdemokratiet, der håber på Alternativets støtte til at danne regering efter næste valg. Dermed bringes de to partier på koalitionskurs.

- Det er et emne, der er kritisk. Hvis Socialdemokraterne fastholder ikke at kunne tage kvoteflygtninge, så synes jeg, at vi er med til at undergrave hele det internationale system, siger hun.

- Så det er noget, vi vil være nødt til at diskutere med Socialdemokratiet.