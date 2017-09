Alternativ-ordfører undskylder Myanmar-udtalelser

Alternativets udviklingsordfører, Ulla Sandbæk, giver en helt klar undskyldning for, at hun ikke har taget spørgsmålet om det muslimske mindretal rohingyaerne op over for Myanmars leder, Aung San Suu Kyi.

- Det er etnisk udrensning, og det internationale miljø må og skal derfor gribe ind.

Sagen handler om et besøg i Myanmar, som Sandbæk deltog i sammen med blandt andre Dansk Folkepartis udviklingsordfører Claus Kvist Hansen.

Her mødte de to danske politikere Aung San Suu Kyi. Men de undlod at nævne forfølgelsen af det muslimske mindretal rohingyaerne.

Mindst 160.000 rohingya-muslimer er de sidste to uger flygtet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh.

De flygter fra det, som FN kalder en etnisk udrensning af minoritetsgruppen, der ofte bliver kaldt den mest forfulgte befolkningsgruppe i verden.

I den forbindelse forsøgte Sandbæk i et interview med Radio24Syv at forklare, hvorfor hun ikke havde bragt spørgsmålet om den etniske udrensning op over for Aung San Suu Kyi.

- Hendes mål er at skabe fred i landet, og det forsøger hun at skabe ved at få alle de etniske minoriteter til at arbejde sammen, sagde Ulla Sandbæk blandt andet til Radio24Syv.

- At hun så kommer til at ofre rohingyaerne, det betyder jo så netop, at hun betingelsesløst forfølger sit mål om fred.

Men Sandbæk erkender, at hun ikke fik formuleret sin holdning tydeligt.

- Min egen erkendelse er derfor også, at jeg i en alder af 74 år ikke længere egner mig til den slags hurtige og konfliktsøgende interviews, som jeg befandt mig i hos Radio24syv, skriver hun videre.