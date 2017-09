Alle politikredse får opsang efter fejl med aflytning

Politifolk og anklagere over hele landet har for nylig fået besked på at overholde lovens regler, når det gælder håndteringen af særligt følsomme aflytninger.

Det er Rigsadvokaten, der over for alle politikredse har understreget, hvad der står i retsplejeloven. Sådan fremgår det af et svar, som justitsminister Søren Pape (K) netop har sendt til Folketingets retsudvalg.

Her har Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti stillet spørgsmål, da det kom frem, at Bagmandspolitiet i efterforskningen af en skattesag overtrådte retsplejelovens regler.

I april 2007 optog Bagmandspolitiet samtaler, som en mistænkt udlandsdansker i London førte med to advokater. I loven står, at den slags materiale straks skal destrueres. Men det skete ikke. Der gik mere end ni år, før tilintetgørelsen faktisk blev ført ud i livet.

I mellemtiden gav politiet afskrifter af de fortrolige telefonsamtaler videre til Skat. Nu benytter Skat sig af oplysningerne i en sag mod udlandsdanskeren, har dennes advokat, Thomas Frøbert, oplyst.

Bagmandspolitiet har selv talt om en "beklagelig fejl". Man har indskærpet reglerne over for efterforskere og jurister. Desuden er der ifølge specialkonsulent Malene Lynggaard Jensen i maj i år lavet nye interne retningslinjer.

Nu har medlemmerne af Folketingets retsudvalg altså fået at vide, at Rigsadvokaten så sent som 30. august "over for alle embeder" har understreget, hvad der står i retsplejeloven.

En forsvarer kan ikke under nogen omstændigheder pålægges at afgive vidneforklaring. Derfor skal aflytninger, hvor en forsvarer optræder, tilintetgøres, fremgår det af loven.

Formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater har kaldt Bagmandspolitiets manglende overholdelse af loven for uacceptabel.

- Det er klart, at det er nødvendigt, at der indføres en helt anden justits i forhold til lignende indgreb, og at det undersøges, om det skal have konsekvenser, har advokat Kristian Mølgaard tidligere sagt.