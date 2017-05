Alle øjne er rettet mod Netflix ved festival i Cannes

Netflix har nemlig to film med i hovedkonkurrencen i Cannes. Og det har udløst kontroverser mellem biograferne og den amerikanske tv-gigant.

I Frankrig kan man ikke streame film i tre år efter, at filmen er blevet vist i biografen.

Og Netflix har nægtet at vise sine to nominerede film "Okja" og "The Meyrowitz Stories" i de franske biografer.

Biograferne protesterede efterfølgende så voldsomt, at der var rygter om, at Netflix' film ville blive diskvalificeret i Cannes.

Festivalen har i stedet indført en ny regel om, at alle film, der deltager i Cannes, skal op i biograferne. Det betyder, at Netflix sandsynligvis ikke vil være med de kommende år.

Og biograferne er i deres gode ret til at protestere mod Netflix, siger festivalens direktør.

- Cannes er en filmfestival for biograffilm, og vi vil gerne have, at alle film i Cannes kan ses i biograferne, siger festivaldirektør Thierry Fremaux.

Han mener, at Netflix har truffet en beslutning, som virksomheden kender konsekvensen af.

- Netflix besluttede at vælge internettet først, og det har franske biografer protesteret mod. De har ret, fordi film er først og fremmest beregnet for biografen.

Netflix' administrerende direktør, Reed Hastings, skriver på sin Facebook-side, at den etablerede filmbrance har rottet sig sammen mod Netflix.

- "Okja" er en fantastisk film, som biografkæder vil forhindre i at deltage i konkurrencen ved filmfestivalen i Cannes, skriver Hastings.

Den franske filmfestival løber af stablen fra 17. til 28. maj og kan i år fejre 70-års jubilæum.

Der er ingen danske film med i hovedkonkurrencen i år. Men der er en smule dansk islæt at finde i det sydfranske.

Den svenske instruktør Ruben Östlunds "The Square" med danske Claes Bang i hovedrollen er med i hovedkonkurrencen.

I kortfilmskategorien har dansk-palæstinensiske Mahdi Fleifel mulighed for at hive Guldpalmen hjem med sin fiktionsfilm "A Drowning Man". Han skal konkurrere med otte andre film om æren.