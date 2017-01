Alle dobbelte statsborgere globalt bliver lukket ind i USA

Rejser man på et pas fra et land, der ikke er omfattet af Trumps indrejseforbud, kan man frit rejse ind i USA.

Så længe du rejser på et pas fra et land, der ikke er ramt af præsident Donald Trumps indrejseforbud i USA, kan du roligt sætte kurs mod USA.

- Alle i hele verden, der har et gyldigt visum eller Esta i et pas udstedt af et land, som ikke er omfattet af dekretet, kan nu rejse til USA. De kan også søge om visum og Esta, siger Rebekah Drame.

Det såkaldte Esta-program er en ordning, hvor man i stedet for visum blot skal have en forhåndsgodkendelse - Esta - for at kunne rejse til USA. Den ordning er Danmark blandt andet med i.

For blot 24 timer siden var meldingen om dobbelt statsborgerskab ellers den modsatte. Men med de nye tilpasninger i hånden, kan alle personer med dobbelt statsborgerskab altså frit kan rejse ind i USA.

Også selv om deres andet pas er fra et land, som præsident Trumps dekret om midlertidigt indrejseforbud er omfattet af.

Det drejer sig om Syrien, Iran, Irak, Somalia, Libyen, Yemen og Sudan.

De opdaterede regler gælder globalt. De blev sendt til verdens ambassader omkring klokken 15 dansk tid.

- Vi har for kort tid siden modtaget de nye retningslinjer. I går fik vi melding om, at reglerne også omfattede personer med dobbelt statsborgerskab. I dag er det blevet præciseret, siger Rebekah Drame.

Ifølge Danmarks Statistik har 57.424 danskere også et statsborgerskab i et af de syv lande på listen.

De skal nu ikke længere frygte for ferien eller forretningsrejsen, hvis den i løbet af den kommende tid går til USA, så længe de bare rejser på det rødbedefarvede, danske pas.