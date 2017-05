Alkohol og stoffer bragte 40 karnevalsgæster på skadestuen

Det oplyser ledende overlæge Lars Thomsen søndag over middag i sin evaluering af det årlige karneval i byen.

Personalet på Aalborg Universitetshospital har haft et ekstremt travlt døgn.

- Særligt i løbet af natten har der været nogle alvorlige tilfælde med stofpåvirkning, hvor vi ikke kender stofferne. Nogle har været så påvirkede, at de måtte indlægges på intensivafdelingen, siger han.

Overlægen anslår, at omkring 40 personer har modtaget behandling mod enten for meget alkohol eller stoffer.

Samtidig oplyser Akut Medicinsk Koordination, at der i løbet af lørdagen var 57 ambulancekørsler i karnevalsområdet. 110 personer modtog behandling i teltene i den improviserede skadestue i området.

Hos Nordjyllands Politi siger vagtchefen, at karnevalet set i et kriminelt perspektiv har været et af de roligste nogensinde.

To episoder fra lørdag skænder dog festlighederne.

Omkring klokken 13.30 angreb to mænd en tredje mand med kniv i det centrale Aalborg - nærmere bestemt ved Vesterå 4.

Det 24-årige offer blev såret alvorligt i maven, mens de to mistænkte flygtede. Efterfølgende lykkedes det politiet at anholde en af mændene.

Der er tale om en 22-årig mand, som søndag eftermiddag kræves fængslet i et grundlovsforhør.

Små to timer efter det blodige overfald kontaktede en 14-årig pige en cyklende politipatrulje og fortalte, at hun var blevet voldtaget.

Forbrydelsen skal have fundet sted ved Bispensgade ud mod Vesterbro lørdag omkring klokken 15. Pigen har fortalt, at to mænd udførte voldtægten. Umiddelbart har politiet ikke noget nærmere signalement af de eftersøgte.