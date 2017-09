Alexander fra Randers følges af 242.000 og er årets youtuber

Aftenens store vinder blev 19-årige Alexander Husum fra Randers, der blandt sine tre vundne priser kan prale med titlen årets youtuber.

Han får prisen for talrige videoer, som han lægger ud på YouTube til sine 242.000 abonnenter. De følger blandt andet med, når Alexander Husum "pranker" - altså laver sjov med - folk.

Det er indhold, som taler til de yngste mediebrugere, fortæller Signe Gren, der er digital rådgiver i Astrid Haug Bureau.

- Youtuberne forstår at tale ind i de unges livsverden og tage emner op, som de unge kan identificere sig med og er optaget af.

- Og så ser unge det i høj grad også for at blive underholdt af pranks og challenges (udfordringer, red.) eller få tips og gode råd om for eksempel makeup gennem tutorials (instruktionsvideoer, red.), siger hun.

Ifølge Signe Gren er youtubernes målgruppe særligt de unge på under 20 år.

De ser YouTube-videoer for at blive underholdt og for at få et indblik i liv, som de kan relatere til. Det er indhold af unge til unge.

- Youtubere fylder meget i de unges medieforbrug som et supplement til og erstatning for flow-tv. De unge subscriber (abonnerer, red.) på youtubernes kanaler og får notifikationer, når der er nyt på deres kanaler, forklarer hun.

Signe Gren mener, at man lige så godt kan vænne sig til de nye mediestjerner, for youtubere bliver der kun flere af.

- Jeg tror helt bestemt, det vokser sig større. Der kommer hele tiden nye youtubere til, der henvender sig til forskellige målgrupper, så der både er noget for piger i 2. klasse og drenge i 9. klasse.

- Og de største danske youtubere udvider deres marked ved at lave indhold på engelsk.

For de mest succesfulde på sociale medier som YouTube, Facebook, Snapchat og Instagram - de såkaldte influencers - kan det ligefrem blive en levevej, forklarer Signe Gren.

- Der er en karrierevej for youtuberne, hvis virksomheder finder dem interessante at samarbejde med.

- Når Astrid Olsen for eksempel laver makeup-tutorials i samarbejde med Max Factor, så booster det formentlig også salget af netop de produkter, hun anvender, siger hun.