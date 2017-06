Akvakulturforeningen: Laks på land er kun et supplement

- Vi ser et stort potentiale men kun som et supplement og bestemt ikke en erstatning for de eksisterende havbrug, siger han.

- Der er stadigt for mange tekniske og økonomiske børnesygdomme forbundet med landanlæggene. De vil i en årrække mest være interessante til produktion af dyre fisk som laks, kingfish og sandart, siger han.

Lars Brinch Thygesen er natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Forbundet er modstander af flere fiskebrug på havet på grund af forureningen og ser store muligheder i den nye teknologi, hvor Danmark er i front på verdensplan.

- Det er klart, at der er udfordringer i en ny teknologi. Men der er allerede store fremskridt og Folketinget burde være med til at bane vejen, siger han.

Han peger på, at man indenfor ferskvandsdambrug i løbet af en kortere årrække er kommet meget langt med de såkaldte modeldambrug på land, der recirkulerer vandet i stedet for tidligere at hælde affaldsstoffer og kvælstof ud i åerne.

Christoph Mathiesen er seniorrådgiver for fødevarer, fiskeri og akvakultur i Verdensnaturfonden, WWF, som ser mange muligheder i at producere føde til havs, hvis det kan ske mere miljømæssigt forsvarligt.

- Derfor er fiskefarme til lands en anden meget interessant mulighed. Det begynder at ligne noget, og vi kan ikke gå baglæns i forhold til de gammeldags og forurenende anlæg.

Discountkæden Rema 1000 har de første netop startet salg af bæredygtig dansk laks lavet på land.

- Vi tror på, at det her på mange måder er fremtidens laks. Vi håber, at vi kan være med til at øge efterspørgslen og dermed også nedbringe prisen, som det jo skete med økologien, siger Jonas Garly Sørensen, der er kategorichef i Rema 1000.