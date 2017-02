Akutbil var væk, da borgmester døde

Samme dag, som Laurids Rudebeck fik hjertestop i sit hjem i Tønder, var den nærmeste akutbil i Skærbæk ude af drift. Det paramediciner-betjente beredskab skulle have suppleret den almindelige ambulance med ekstra hænder til genoplivning samt medicinsk behandling, men i stedet kæmpede en ambulancebehandler- og assistent forgæves i 22 minutter, inden akutlægebilen nåede frem fra Aabenraa - næsten dobbelt så langt væk. En oplysning, som hans familie, først har fået nu - ni måneder efter hans død.

- Det er forfærdeligt, at han ikke fik den bedste hjælp. Men det skal alle jo have, siger borgmesterens hustru, Lene Rudebeck til Fyens Stiftstidende og DR Fyn.

Fyens Stiftstidende og DR Fyn har fået aktindsigt i og analyseret et omfattende datamateriale, der viser det fulde antal minutter, som samtlige ambulanceberedskaber og akutbiler i regionen ikke kørte som planlagt, siden selskabet Bios, der nu er gået konkurs, overtog ambulancedriften i september 2015.

Tidligere har de to medier fortalt, hvordan flere af regionens akutbiler har været ude af drift i omkring en fjerdedel af den tid, de skulle have kørt. Blandt andet i Skærbæk.

Ifølge Gunnar Gislason, hjertelæge og forskningschef i Hjerteforeningen, er tiden helt afgørende, når det gælder behandling af hjertestop. Desuden er en paramediciner uddannet til blandt andet at kunne give bestemt medicin som eksempelvis adrenalin ved hjertestop.

- Man kan frygte, at det kunne have gjort en forskel her. Den yderste konsekvens kan være, at patienten ikke fik den nødvendige behandling hurtigt nok, siger han.

Laurids Rudebeck kæmpede i månederne før sin død for at bevare akutbilen i Skærbæk. Bilen blev sammen med tre andre akutbiler lukket ved udgangen af samme måned, hvor borgmesteren fik hjertestop.

- Det er jo forfærdeligt og sørgeligt, at han bliver ramt af manglen på det, han faktisk kæmpede for. Og nu hvor den er lukket, er vi jo alle sammen dårligere stillet, siger Lene Rudebeck.