Airbnb skaber splid i københavnske andelsforeninger

Det gør de for at dæmme op for problemer med støj og larm fra turister.

Flere københavnske andelsboligforeninger har strammet reglerne for udlejning via udlejningsportalen Airbnb.

- Andelstanken går ud på at deltage i et fællesskab og hjælpe hinanden med praktiske ting, siger Thea Gregersen, kommunikationskonsulent i Andelsboligforeningers Fællesrepræsentation (ABF), til Politiken.

- Hvis man kun har boligen for at kapitalisere på den ved at leje ud, strider det mod den oprindelige andelstanke, som vi i forvejen mener er noget, vi skal værne om og beskytte.

Ifølge ABF og Deas, der tilsammen administrerer over 350 andelsforeninger i Danmark, har flere foreninger tilpasset deres vedtægter, så de omfatter korttidsudlejning.

- Airbnb-udlejning er efterhånden så udbredt i foreningerne, at de er nødt til at tage stilling til, hvad reglerne skal være, siger Per Holm, der er afdelingsdirektør for foreningerne hos Deas, til Politiken.

- Det kan blandt andet være ved at ændre vedtægterne, så de åbner for korttidsudleje, men samtidig også begrænser omfanget af det.

Udlejning gennem Airbnb deler generelt vandene i landets andelsboligforeninger.

Det viser en undersøgelse, som ABF har foretaget.

Mere end 70 procent af de adspurgte andelshavere, der selv har lejet deres bolig ud på Airbnb, mener, at det skal være tilladt at bruge udlejningsportalen i deres andelsforening.

Det samme mener kun hver fjerde, der ikke har brugt Airbnb.

ABF har udarbejdet en alternativ bestemmelse, som kan tilføjes foreningernes standardvedtægter. Den gør det muligt at benytte udlejningsportaler som Airbnb i begrænset omfang.