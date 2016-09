Ifølge en undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Hiv-Danmark og Aids-Fondet, er det kun knap hver tredje sundhedspersonale, der ved, at ingen af kropsvæskerne smitter, når man som hiv-smittet følger sin behandling. På billedet ses en rød næse, der er et af de elementer, Aids Fondet har arbejdet med i kampagnen om "humor mod aids".

Aids-Fondet: Sundhedsfolk ved for lidt om hiv

Sådan lyder udmeldingen fra Line Rasmussen, kommunikation- og kampagneleder for Aids Fondet.

Det viser en undersøgelse fra analysefirmaet Voxmeter foretaget for Hiv-Danmark og Aids-Fondet, skriver Politiken mandag.

- Der er enormt mange mennesker, der ikke ved nok om hiv og aids.

- Men lige præcis sundhedspersonale kunne man forvente, ville behandle mennesker med hiv professionelt og med det rigtige kendskab til sygdommen, siger Line Rasmussen.

Line Rasmussen håber, at der kommer kampagner, der kan oplyse om hiv og aids med samme gennemslagskraft, som dem Sundhedsstyrelsen lancerede i 1980'erne. Bare med omvendt fortegn.

- Vi ønsker kampagner, der ligner dem, som Sundhedsstyrelsen lavede i 80'erne, om hvor farligt hiv var. Men nu er budskabet bare, at velbehandlet hiv ikke længere kan smitte, siger hun.

Aids-Fondet håber, at der bliver sat en større indsats i gang for at få budskabet ud om hiv-smittede både for almindelige borgere og særligt for sundhedspersonale, men man kan ikke klare det alene.

- Aids-Fondet vil gerne lægge kræfter i at oplyse om det her, men vi mangler muskler, og det kan Sundhedsstyrelsen eller andre partnere give, siger Line Rasmussen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke har planer om at lave kampagner, der skal oplyse om, at velbehandlet hiv ikke længere kan smitte, oplyser afdelingslæge Jan Fouchard.