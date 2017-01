Siden 2007 har foreningsdanmark haft faldende indtægter fra overskuddet i Danske Spil. Det skyldes blandt andet, at danskerne spiller mindre tips og lotto end tidligere. Det har gjort ondt hos foreningslivet, der nu bliver tilgodeset med et nyt økonomisk sikkerhedsnet.

Aftale sikrer foreninger efter tab af lottoindtægter

Men nu er et bredt politisk flertal klar med et økonomisk sikkerhedsnet under foreningsdanmark.

Det glæder Søren Møller, formand for idrætsorganisationen DGI.

- Vi er glade for aftalen, som skaber sikkerhed og kontinuitet i det arbejde, vi laver.

- Aftalen er udtryk for en tydelig prioritering af foreningslivet i Danmark, siger Søren Møller.

Aftalen betyder, at DGI og de op mod 800 andre organisationer, der nyder godt af en del af overskuddet fra Danske Spil, kan se frem til større vished om deres økonomi.

De frivillige foreninger vil med aftalen være garanteret de samme indtægter som i 2013.

Indtægterne til foreningslivet har ellers været faldende de senere år.

- Siden 2007 har der været tilbagegang i tips- og lottomidler. I første omgang skyldtes det, at flere begyndte at spille i udlandet via internettet, siger Søren Møller.

I 2010 blev spillemarkedet liberaliseret, så danskerne fik mulighed for at spille på kasino og bookmaking.

Det betød flere afgiftsindtægter til staten, men foreningslivets andel af overskuddet fra Danske Spil blev fortsat mindre.

De faldende indtægter har medført slunkne kasser hos foreningslivet.

- Hvis vi kigger på, hvad vi kunne have haft i DGI, så drejer det sig om seks til otte millioner kroner.

- Der har været nogle projekter, vi ikke kunne sætte i gang, og det har knebet med langtidsplanlægningen, siger Søren Møller.

Med aftalen, der træder i kraft 1. januar 2018, er den økonomiske sikkerhed under foreningsdanmark ifølge Søren Møller genoprettet.

Aftalen betyder også, at Danske Spils monopol på hestevæddeløb bliver brudt.

Det får en positiv modtagelse hos organisationen Dansk Hestevæddeløb, der venter nye indtægter fra spillemarkedet til sporten.

- Vi ser perspektiver i den kommende aftale, og det er glædeligt, at markedet bliver åbnet for andre spilleselskaber, der kan være med til at løfte omsætningen på hestespillet i Danmark, siger Peter Rolin, bestyrelsesformand for Dansk Hestevæddeløb, i en pressemeddelelse.