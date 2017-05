Aftale om øget indsats mod skattely er tæt på

Regeringen og oppositionen ventes at blive enige om at afsætte flere penge fra 2018 til at øge indsatsen mod skattely.

En aftale om at styrke indsatsen mod skattely er tæt på. Aftalen kan ifølge Ritzaus oplysninger måske lande på et møde onsdag klokken 13.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, møder dog op med at krav om at få øget bevillingen til 30 millioner kroner i 2018. Det kan få forhandlingerne til at trække ud. Han siger før mødet:

- Det er vigtigt, at skattevæsnet har musklerne til at forfølge sagerne om skattely.

- Det er sager, man i stigende grad kan efterforske, fordi vi får adgang til flere og flere informationer eksempelvis ved at betale en informant i forbindelse med Panama-papirerne, siger Jesper Petersen.

Også Dansk Folkeparti er gået til forhandlingerne med et krav om at fordoble den årlige bevilling til indsatsen mod skattely fra 10 millioner til 20 millioner kroner.

- Der ser ud til at være rigeligt brug for de 10 millioner kroner, vi afsatte til projekt skattely i vores regeringstid. Forbruget i år ser ud til at være 25 millioner kroner, siger Jesper Petersen og tilføjer:

- Vi foreslår, at det skal hedde 30 millioner kroner årligt. Og hvis der er behov for at afsætte mere mandskab til at ansætte flere folk til at efterforske sagerne om skattely, så skal der afsættes en ekstrabevilling, så det ikke går ud over Skat, siger Jesper Petersen.

Pengene kan blandt andet gå til at købe eksempelvis kontooplysninger, som skattemyndighederne kan bruge til at efterforske sager om danskere, der gemmer penge i skattely.

Det har været omstridt, fordi nogle dermed kan tjene penge på ulovlige læk af oplysninger.

Aftalepartierne ventes dog at fastslå, at Danmark fremover skal være villig til at bruge penge på at købe oplysninger om skattely.

I et udkast til aftalen, som Ritzau har set, anerkender partierne, at "whistleblowers kan spille en rolle i indsatsen mod international skatteunddragelse".

- Hvis Danmark bliver tilbudt kontooplysninger eller lignende fra andre end udenlandske skattemyndigheder, skal skatteministeren tage stilling fra sag til sag til, hvorvidt Danmark i den konkrete sag vil tage imod tilbuddet, hedder det i udkastet.

Og det gælder også, hvis der skal betales for oplysningerne.

Hvis aftalen ikke lander onsdag ventes det at ske i de kommende dage, oplyser flere kilder til Ritzau.