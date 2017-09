Aftale om at udvide togfond er faldet på plads

Mens regeringen forhandler om lavere bilafgifter med Dansk Folkeparti, har et flertal uden om regeringen besluttet at udvide togfonden.

Regeringens støtteparti er nemlig en del af togfonden. Partiet er dermed også gået med i aftalen om at udvide togfonden. De øvrige partier i aftalen er Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF.

Parterne oplyser i en pressemeddelelse, at man også har indgået aftale om linjeføringen for den nye jernbane over Vestfyn.

Den vil også blive fremlagt på pressemødet, der foregår i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg.

Partierne indgik formelt aftalen i 2014 med en pulje til at styrke kollektiv trafik. Det var et plaster på såret, da den daværende SRSF-regering opgav at skabe en betalingsring for biler udenom København.

Pengene skaffede SRSF-regeringen ved at stoppe "uhensigtsmæssig" brug af registreringsafgift for demo- og leasingbiler.

Dansk Folkeparti står bag togfonden udenom regeringen. Togfonden afsatte 28,5 milliarder kroner med højere skat på olie og gas i Nordsøen. Det skulle sikre timedrift med tog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg.

VLAK-regeringen kører i en noget anden retning end støttepartiet Dansk Folkeparti.

I sit finanslovsudspil lægger regeringen op til at spare på DSB. Det skal ske ved at nedsætte statens kontraktbetaling med 208 millioner næste år.

Det følges op med besparelser på 415 millioner kroner i 2019, 622 millioner kroner i 2020 og 829 millioner kroner i 2021.

Det skal nedbringe statens udgifter til det statsejede jernbaneselskab. DSB har haft store problemer med blandt andet IC4-tog, som ikke vil køre.

Nu er der dog grund til at tro på, at DSB er kommet i en situation, hvor selskabet kan spare penge uden at det går ud over driften. Det mener regeringen i hvert fald.