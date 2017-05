Aflever skydevåben og knive - uden at blive straffet

I 2016 var der 54 skudepisoder i Danmark med relation til bandemiljøet, og tilbuddet kommer, i forbindelse med at minimumsstraffen for våbenbesiddelse øges.

Hvis man ligger inde med ulovlige våben, er der i juni mulighed for anonymt at indlevere dem til politiet uden risiko for strafforfølgelse.

25 ud af de 54 skudepisoder er foregået i området omkring København.

Ministeren håber nu, at muligheden kan få antallet af skyderier ned.

- Frit lejde er ét blandt flere tiltag i bandepakken, som skal dæmme op for de kriminelles adgang til våben, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

Våben, der kan indleveres, er skydevåben, knive, ammunition eller eksplosive stoffer.

Folketinget vedtog tidligere på måneden, at minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosive stoffer skal fordobles fra ét til to års fængsel.

Tilsvarende frit lejde-aktioner i 2009 og 2013 resulterede i, at tusindvis af ulovlige våben blev overdraget til politiet.

I 2009 blev der i alt indleveret 9589 genstande, og i 2013 var udbyttet på 19.426.

Selv om muligheden primært er tiltænkt rocker- og bandefolk, kommer våbnene ikke altid fra de miljøer.

Men når der samlet set bliver færre ulovlige våben rundt om i landet, vil det blive sværere for rockere og bandemedlemmer at anskaffe sig våben, lyder det i pressemeddelelsen.

Rigspolitiet registrerede i 2016 tre døde og 36 sårede i relation til skyderier i rocker- og bandemiljøet.

Derudover er det gået ud over fængsels- og politibetjente. En betjent er død, mens flere fængsels- og politibetjente er blevet alvorligt såret af skud.

Perioden for frit lejde løber fra 1. juni til 30. juni, og der er mulighed for at indlevere de ulovlige våben over hele landet.