Tre tidligere justitsministre afhøres fredag i Tibetkommissionen i et retslokale i Søborg ved København. Blandt dem er Morten Bødskov (S) (arkivfoto).

Afhøring: Bødskov var irriteret på politiet i Tibet-sag

Det var en ærgerlig sten i skoen for en meget travl justitsminister Morten Bødskov (S), at politiet ændrede forklaring under den såkaldte Tibet-sag.

Politiet blev beskyldt for at have jagtet tibetanske flag under kinesiske besøg.

- Jeg var, for at sige det pænt, meget træt af den sag, siger Morten Bødskov under afhøringen i Tibetkommissionen.

Han henviser til et tidspunkt i 2013, da Københavns Politi måtte rette sine tidligere svar i forbindelse med et statsbesøg det foregående år.

Oprindeligt havde politiet afvist at have taget flag fra borgere. Men Støttekomiteen for Tibet hjalp politiet og henviste til en betjent på Station Amager.

Her havde man faktisk haft nogle flag liggende, kom det frem. Og derfor skulle Folketingets retsudvalg have besked.

- Det er ikke noget, der sker tit, at Justitsministeriet sender en form for berigtigelse over til retsudvalget.

- Vi var temmelig irriterede over, at Københavns Politi kom med de her nye oplysninger, siger Morten Bødskov.

I et samråd 16. august 2012 havde han forklaret om politiets indsats ved statsbesøget af præsident Hu Jintao. Senere har det vist sig, at det var forkert.

Allerede samme dag skrev Støttekomiteen for Tibet til ham og beskrev politiets magtmisbrug og løgne. Blandt andet var der henvisninger til indslag på TV2 News om besøget.

Men Bødskov erindrer det ikke.

- Hvis man skulle sætte sig ned og læse alle de borgerhenvendelser, man får, kunne man som minister ikke lave andet, siger han.

Kommissionen spørger, om han forventede, at henvendelsen, der også havde et såkaldt materielt indhold, fik en sagsbehandling.

- Ja, selvfølgelig, siger han.

Det er tvivlsomt, om der faktisk skete noget. Støttekomiteen fik aldrig et svar. Kun på en anmodning om aktindsigt.

Tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF) har fortalt kommissionen, at han allerede i juni 2012 var sikker på, at politiet havde krænket Grundloven.

- Det fortalte han ikke til mig. Det ville også være en udtalelse, som ville være svær at glemme, hvis landets udenrigsminister mente, at der var tale om grundlovsbrud, siger Bødskov.

Fredag afhøres også de tidligere justitsministre Karen Hækkerup (S) og Mette Frederiksen (S).