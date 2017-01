Afdød familie bliver mindet med fakkeloptog

Efter familietragedien i Amstrup Bakker mødes flere hundrede mennesker torsdag for at tage afsked.

Over 600 mennesker har meldt sig til at gå med tændte fakler torsdag aften for at sige farvel til den familie på seks, der 9. januar blev fundet døde i deres hus ved Ulstrup tæt ved Randers.

Optoget starter klokken 19.30 og går fra Ulstrup Skole til familiens hus i Amstrup Bakker, skriver arrangørerne på Facebook. Her vil de fremmødte samles for at synge en sang.