Afbud fra radarskib udskyder raketaffyring på Bornholm

En planlagt raketopsendelse ud for Bornholms østkyst 26. august er blevet udskudt, fordi et støtteskib har meldt afbud.

Foreningen har før samarbejdet med Bornholms marinehjemmeværn, men de måtte melde fra på grund af personalemangel. Det har fået raketentusiasterne til at forhandle med andre firmaer.

Støtteskibet er afgørende, fordi det skal overvåge området med radar, så man er sikker på, at skibe ikke bevæger sig ind i affyrings- og landingsområdet.

Det kræver en radar, der er placeret i mindst ti meters højde, for at den kan overskue hele området. Det er der ifølge Mads Wilson ikke mange, der har.

Han forventer at have en aftale i løbet af et par dage. Men opsendelsen af raketten Nexø II finder nu tidligst sted lørdag 2. september.

Affyringen skal efter planen finde sted cirka 30 kilometer øst for Bornholm og skal foregå fra foreningens selvsejlende affyringsplatform ved navn Sputnik.

Selv om raketten burde kunne komme op i mellem 10 og 15 kilometers højde, er det ikke distancen, der er afgørende, mener Mads Wilson.

- Vi skal sikre, at de steps, raketten skal igennem, sker i den rigtige rækkefølge. Raketten skal op, motoren arbejder, faldskærmen kommer ud og raketten falder stille ned igen. Så er det en succes, siger han.

Raketten er efterfølgeren til Nexø I, der blev affyret i slutningen af juli 2016. Opsendelsen gik langt fra som håbet, da motoren slukkede før tid, så raketten kom ikke op i den planlagte højde.

Raketforeningen Copenhagen Suborbitals tæller cirka 50 frivillige, der har bygget og opsendt raketter i Danmark siden 2011. Deres ambition er at blive de første amatører nogensinde, der sender en bemandet Spica-raket ud i rummet.

De er ikke de eneste, der bygger raketter i Danmark.

Raket- og ubådsentusiasten Peter Madsen, der sidder varetægtsfængslet i København sigtet for uagtsomt manddrab, ejer firmaet Raketmadsens Rumlaboratorium.

Han havde også planlagt en opsendelse af sin nye model 26. august. Der var ifølge fagbladet Ingeniøren fare for, at de to opsendelser kunne blokere for hinanden - blandt andet på grund af begges behov for brug af følgeskibe.

Peter Madsen har selv i sin blog på Ingeniørens hjemmeside meddelt, at han udskød sin affyring, eftersom Copenhagen Suborbitals bookede tid først.