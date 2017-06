Advokatsag kan måle sig med Bagger, Thorsen og Riskær

Tre advokater er af bagmandspolitiet tiltalt for, at havde begået mandatsvig og skyldnersvig for over 200 millioner kroner.

Det vurderer ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet og mangeårig anklager Lene Lentz.

Sagen omhandler advokatkontoret Johan Schlüter, der er tiltalt for at have udnyttet sit hverv som ansvarlig for administrationen af rettighedspenge til tv, radio og computerspil til at have stukket penge i egen lomme.

- Straframmen for den grove mandatsvig, de tre er tiltalt for, er på otte år. Så det er altså den maksimale straf, der kan gives.

- Når man taler økonomisk kriminalitet, så er det i høj grad beløbet, der er afgørende for, hvor stor en straf der bliver givet.

- Og her kan denne sag måle sig med de helt store som sagerne mod Stein Bagger, Kurt Thorsen og Klaus Riskær Pedersen, siger Lene Lentz.

Lene Lentz skeler dog mod en senere afsagt dom for at vurdere, hvad de tre advokater kan få i straf, hvis de kendes skyldige.

- Der er en dom, hvor en kvinde havde lavet dokumentfalsk for 130 millioner kroner. Det havde hun fået fire år og seks måneders fængsel for. Hun havde endda angivet sig selv.

- Så hvis de tre advokater bliver dømt, ligner det fem til seks års fængsel, siger Lene Lentz.

Anklagemyndigheden vil kræve, at de tre advokater bliver frataget retten til at drive advokatvirksomhed. Det kan ifølge Lene Lentz mildne fængselsstraffen, hvis det bliver tilfældet.