Advokater tiltalt for at svindle klienter for formue

Bagmandspolitiet har rejst tiltale mod tre advokater for mandatsvig for mere end 200 millioner kroner. Det sker i en sag om påstået svindel med ophavsret til blandt andet film.

Tiltalen drejer sig som mandatsvig, skyldnersvig og om urigtige oplysninger i årsregnskaber.

- Advokaterne var jo betroet til at forvalte og administrere deres kunders midler, men det er vores opfattelse, at advokaterne i stedet groft har udnyttet tilliden og lagt millionbeløb i egne lomme, siger vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen i en pressemeddelelse.

I meddelelsen fremgår det, at advokaterne er tiltalt for uretmæssigt at have tildelt sig selv honorarer for 115 millioner kroner og for at have bedraget - via såkaldt skyldnersvig - for 86 millioner kroner.

- Straffesagen kommer til at handle om de meget store økonomiske tab, som advokaterne er tiltalt for at have ansvar for.

- Det er heldigvis sjældent, at vi ser sager af denne grove karakter, og vi har derfor nedlagt påstand om, at de tiltalte bliver frakendt retten til at drive advokatvirksomhed, skriver vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen.

Ud over Johan Schlüter er de tiltalte ifølge erhvervsmediet Finans Lars Halgreen og Susanne Fryland.

Sagen begyndte at rulle i 2015, da producentforeningen beskyldte advokatfirmaet for at have snuppet mange millioner kroner af de penge, der skulle været gået videre til rettighedshaverne.

Blandt andet ved at overfakturere.

Advokatfirmaet, der efter sagen kom frem er gået konkurs, politianmeldte selv partneren Susanne Fryland i 2015, og sagde, at hun bar skylden for problemerne.