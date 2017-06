Advokater sigtes for bedrageri mod domstol

Advokaterne sigtes dels for embedsmisbrug og dels for forsøg på bedrageri, bekræfter Københavns Politi over for Ritzau.

To advokater er blevet sigtet af politiet, fordi de krævede salærer for arbejde, de ikke havde udført.

Retten på Frederiksberg havde beskikket advokaterne til at forsvare to tiltalte i en stor hælerisag. Men denne position udnyttede de, da de forsøgte at score et uretmæssigt højt salær, hævdes det.

- De nægter sig skyldige, siger vicepolitiinspektør Jens Møller.

Han vil ikke sætte navn på advokaterne, men sigtelserne rettes imod Erbil Kaya og Mads Kramme fra TVC Advokatfirma, som er et af landets største, når det gælder straffesager.

Nu er de altså selv under efterforskning i en straffesag.

Den er rejst på baggrund af et forløb, som allerede er blevet vurderet af Advokatnævnet. Her blev de ikendt bøder på 20.000 kroner for groft at have tilsidesat god advokatskik.

Begge bad Retten på Frederiksberg om et acontosalær. De oplyste, at de som led i forsvaret af deres klienter havde overværet otte retsmøder i andre straffesager i komplekset. Kravet var 128.081 kroner plus moms til hver.

Imidlertid havde Mads Kramme slet ikke sat sine ben i retslokalet de otte dage. Og Erbil Kaya havde kun overværet et enkelt retsmøde. I stedet havde én fuldmægtig fra firmaet repræsenteret begge advokater ved syv retsmøder.

Anmodningen blev sendt i april 2014. Retten besluttede ikke at betale. I oktober samme år gjorde de et nyt forsøg på at blive tillagt salær, og da var regningen justeret en smule, nemlig til 132.500 kroner til hver.

"Særdeles besynderligt," har en anklager i Københavns Politi bemærket om advokaternes optræden, fremgår det af en dom, som Københavns Byret afsagde sidste år.

At kravet om penge blev gentaget, betegnede hun som "umiddelbart bekymrende".

I den nævnte dom stadfæstede tre dommere Advokatnævnets afgørelse om bøderne. De skriver, at Kaya og Kramme "ikke har givet retten de korrekte og dækkende oplysninger, der bør fremgå af en salæropgørelse".

- Min klient nægter sig naturligvis skyldig og ser frem til en hurtig afklaring på sagen, siger advokat Anders Nemeth, der forsvarer Mads Kramme.