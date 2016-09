Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen gik forrest i advokaters forsøg på at få specialanklager Morten Frederiksen fjernet fra Se og Hør-sag.

Advokater lider nyt nederlag i Se og Hør-sagen

Inden for et døgn har advokater i Se og Hør-sagen to gange fået afvist forsøg på at bremse anklagemyndigheden.

Dermed afviser Retten i Glostrup de tiltalte advokaters påstand om, at specialanklager Morten Frederiksen er inhabil.

Den primære anklager i den meget omtalte Se og Hør-sag om systematisk overvågning af kendte og kongelige får lov at blive på sagen.

Advokaterne med forsvarer Michael Juul Eriksen i spidsen hævdede ellers, at specialanklageren havde trådt gevaldigt forkert.

Fejlen bestod ifølge de seks advokater i, at Frederiksen efter retssagens første retsdag 9. september havde ladet en journalist afskrive navne fra en liste over 114 kendte.

Navne, som den såkaldte tys-tys-kilde angiveligt kunne levere oplysninger til Se og Hør om.

Godt nok var listen under retsmødet tidligere på dagen blevet vist på en storskærm for alle tilhørere - herunder pressen. Men alligevel hævdede advokaterne, at der var tale om bilagsmateriale af fortrolig karakter, som ikke måtte udleveres til pressen.

- Anklagemyndigheden ved jo, at de personer ikke ønsker deres navn nævnt. Den omstændighed, at nu bliver de nævnt i avisen, det er da med til at forstærke den krænkelse, sagde Michael Juul Eriksen.

Omvendt insisterer Morten Frederiksen på, at han var i sin god ret til at dele indholdet af listen. Blandt andet fremhæver han, at de 114 navne jo allerede var blevet vist i retten, ligesom han forsikrer, at dokumentet senere vil blive dokumenteret endnu grundigere.

Efter cirka 30 minutters votering valgte retten at godtage anklagerens adfærd. Han kan blive på sagen, og der udtales ingen kritik.

Afgørelsen kommer, mindre end et døgn efter at en anden retsinstans afviste de seks advokaters protester i et andet spørgsmål.

Onsdag eftermiddag fastslog Østre Landsret således, at tre tilståelsessager i sagskomplekset om Se og Hør ikke skal gå om. Det var ellers advokaternes håb.

Tidligere nyhedschef Lise Bondesen, tidligere redaktionschef Kim Bretov og udgiveren Aller tilstod 25. august, at de havde overtrådt straffeloven i Se og Hør-sagen.

Ifølge advokaterne giver tilståelserne imidlertid ingen mening, da der efter deres opfattelse slet ikke er sket noget strafferetligt forkert.

Deres seks klienter, herunder tre tidligere chefredaktører, nægter sig skyldige.