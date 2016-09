Advokat vil kaste lys over dansk deltagelse i Irak-krigen

- Nu skal vi i gang med sagens substans. Jeg mener, at det danske samfund skal glæde sig over det her. For det betyder, at vi i Danmark alligevel får et retsopgør om en vigtig del af Danmarks engagement i krigen i Irak, siger han.

En sag om 23 irakere, der sagsøger de danske myndigheder for at overlevere dem til tortur, bliver et enestående blik ind i den danske deltagelse i Irak-krigen. Det mener advokat Christian Harlang, der fører sagen for de 23 irakere.

Advokaten ser sagen som en unik mulighed for at kræve oplysninger om dele af den danske deltagelse. Selv efter at regeringen nedlagde Irak-kommissionen.

I sin kerne handler sagen om 23 irakere, som danske soldater pågreb i 2004 under "Operation Green Desert". Herefter blev de 23 irakere overleveret til de irakiske myndigheder.

I oktober 2012 stod den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard frem i Ekstra Bladet med videooptagelser. Optagelserne viser danske soldater, der ser passivt til, mens irakiske sikkerhedsstyrker slår og sparker civile irakere.

Det kommer til at gøre en forskel, at sagen nu bliver gransket af en domstol, mener Christian Harlang.

- Vi kan nu få afdækket det med de midler, der er til rådighed ved domstolene. Det betyder, at der er pligt til at fremlægge dokumenter og mulighed for at afhøre vidner under straffeansvar, siger han.

Samtidig kritiserer Christian Harlang myndighederne, som, ifølge ham, har forsøgt at forhale sagen.

- Der er spildt fem år med Forsvarsministeriet og Kammeradvokatens forsøg på at forsinke og umuliggøre sagen. Der er brugt på seks millioner skattekroner på at forsøge at forhindre sagens opklaring, siger han.