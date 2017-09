Advokat tiltalt for at lække oplysninger fra narkosag

Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kræver ham idømt en fængselsstraf samt frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager i et år som forsvarer.

Den 66-årige forsvarsadvokat Bjarne Klintbøl er blevet tiltalt for at have overtrådt sin tavshedspligt. Det skriver Ekstra Bladet.

Det var angiveligt under efterforskningen af en stor narkosag, at Bjarne Klintbøl skal have lækket oplysninger fra to lukkede retsmøder til sin klients veninde og kæreste, skriver Ekstra Bladet.

Forsvarsadvokaten nægter sig skyldig. Han har hyret advokat Peter Hjørne til at forsvare sig.

- Det er ren chikane fra politiets side. Det skyldes, at jeg som forsvarer giver politiet modspil og gør en ihærdig indsats for at støtte mine klienter. I narkosagen sørgede jeg for at læse alle akter og påkære fængslingen af min klient.

- Det er en erhvervsrisiko, at man risikerer at blive tiltalt, blot fordi man passer sit arbejde, siger Bjarne Klintbøl til Ekstra Bladet.

Bjarne Klintbøl er tiltalt for to forhold, som skal være sket 7. og 19. oktober sidste år. I begge forhold har han fortalt oplysninger videre fra et lukket retsmøde, lyder anklagen.

Første gang skal han ifølge Ekstra Bladet have fortalt kæresten til sin klient om en medgerningsmand. Medgerningsmanden var på det tidspunkt stadig på fri fod.

I det andet forhold skal han fortalt en veninde til sin klient, at "alle telefoner relateret til hans klient blev aflyttet", skriver mediet.

Da politiet også aflyttede venindens telefon, blev den samtale, hvor advokaten skal have fortalt den information, også aflyttet.

- Jeg giver hende blot en generel oplysning om, at i den slags sager må man forvente, at politiet aflytter alle telefoner. Det er en vejledning, jeg har givet, og som jeg nu bliver klandret for, siger Bjarne Klintbøl til Ekstra Bladet.

Sagen mod Bjarne Klintbøl, der ikke længere er forsvarer i narkosagen, begynder 12. september og skal køre i Retten i Næstved.

I en anden sag, der skal behandles i Københavns Byret, kræves tre andre advokater også idømt fængselsstraf. To af dem er også forsvarsadvokater.

De tre advokater, der nægter sig skyldige, er anklaget for at have løjet over for retten og misbrugt deres stilling. Den sag kommer for retten i det nye år.