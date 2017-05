Advokat stjal over en million fra to dødsboer

Han tilegnede sig 1,2 millioner kroner i forbindelse med behandlingen af to dødsboer i 2010 og 2011, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ad flere omgange overførte han penge fra sine klientkonti til sine private konti og til en firmakonto. Advokaten har betalt pengene tilbage.

Desuden er han frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i tre år. Dette gælder fra endelig dom, oplyser anklagerfuldmægtig Anne-Mette Wedell Serup til Ritzau.

Hun ved torsdag ikke, om den dømte vil modtage dommen, eller om han vil anke.

Advokaten har erkendt de faktiske omstændigheder, oplyser hun. Men han har nægtet, at han var ude på at berige sig, og at han altså gjorde sig skyldig i underslæb, oplyser anklageren.

I pressemeddelelsen erklærer hun sig tilfreds med dommen.

- En advokat besidder en særligt betroet stilling. Det er vigtigt, at klienterne kan have tillid til, at advokater ikke uretmæssigt bruger af klienternes penge på klientbankkontoen, siger Anne-Mette Wedell Serup.