Advokat for formodet politimorder håber på fair retssag

Klokken var lidt over otte, da politiassistent Jesper Jul en decembermorgen i fjor stod ved sin patruljevogn i en indkørsel ved Albertslund Politigård.

Jesper Jul, der var hundefører, blev dødeligt såret, og dagen efter trak han vejret for sidste gang på Rigshospitalet med sine pårørende ved sin side.

Efter en storstilet menneskejagt anholdt politiet en ung mand. Han har siden siddet fængslet for drabet, og tirsdag begynder hovedforhandlingen i sagen ved Retten i Glostrup.

Her skal et nævningeting i løbet af syv retsdage afgøre, hvorvidt den i dag 27-årige mand skal dømmes for drab på betjenten eller ej.

- Min klient nægter sig skyldig i den rejste tiltale, fortæller forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen.

Advokaten ønsker ikke inden sagen at oplyse, hvorvidt den tiltalte i et eller andet omfang vil erkende noget.

- Men jeg vil sige så meget, at jeg håber på en fair rettergang. Det er en sag med mange følelser, og det har jeg fuld forståelse for, lyder det fra Ulrik Sjølin Pedersen.

Han er i den forbindelse glad for, at Rigsadvokaten har bestemt, at det ikke er den lokale anklagemyndighed hos Københavns Vestegns Politi, der skal føre sagen i retten. Det bliver i stedet en anklager fra Statsadvokaten i København.

Jesper Jul blev 43 år. Han blev stedt til hvile fra Roskilde Domkirke 16. december ved en officiel bisættelse.

Flere end 500 kolleger fra Vestegnen, 200 politihunde, statsministeren, Folketingets formand og andre topfigurer fra det politiske Danmark deltog.

Under grundlovsforhøret 7. december kom det frem, at den mistænkte tidligere havde truet politifolk med en såkaldt hardballpistol på politigården i Albertslund.

Det kom også frem, at han ifølge forskellige vidner, gennem en årrække havde næret et had til politiet og til myndighederne på grund af den behandling, som hans mor fik efter en trafikulykke nogle år forinden.

Anklagemyndigheden kræver manden idømt en fængselsstraf. Hvor længe har man ikke meldt ud. Anklagemyndigheden har også åbnet en mulighed for, at man vil bede om en dom til forvaring i stedet for fængsel.