Advokat: Mere enkle skilsmisser vil mindske konflikter

Formand for Danske Familieadvokater Anne Broksø roser regeringens oplæg til et mere simpelt skilsmissesystem.

- Med det nye system ser det ud til, at vi kan opnå noget af det, vi længe har efterlyst: Nemlig at få sat en stopper for at børn og forældre er kastebolde fra system til system, siger Anne Broksø.

- Regeringen har tænkt store tanker, og det tror jeg, vil komme både børnene og deres forældre til gode, siger hun.

Fremover skal sagerne behandles ét sted, i Familieretshuset, og ikke som i dag, hvor børnene risikerer at skulle til samtaler i både kommunen og i Statsforvaltningen.

- I dag skal børnene igennem alt for mange undersøgelser alt for mange forskellige steder. De laver alle deres egne samtaler og undersøgelser med risiko for, at noget går tabt. Nu samles ekspertisen et sted, siger Anne Broksø.

Hun fremhæver desuden, at der lægges op til, at flere forældre skal tilbydes konfliktmægling.

- Det har vi gode erfaringer med. For når forældrene selv træffer beslutninger, så er de løsninger, de når frem til, mere bæredygtige, siger Anne Broksø.

I de tilfælde, hvor det ikke lykkes forældrene at blive enige, så skal sagen hurtigt for en domstol.

- I dag har vi et system, som i sig selv er konfliktoptrappende. Forældrene når at blive mere og mere sure på hinanden, uden at der eksempelvis træffes en afgørelse om, hvor barnet skal være. Børnene kan i halve eller hele år opleve at blive revet midt over, siger Anne Broksø.

Det nye udspil blev præsenteret af børne- og socialminister Mai Mercado (K) tirsdag. Det består af to dele: Familieretshuset, der erstatter Statsforvaltningen, og Familieretten, som skal ligge i byretterne.