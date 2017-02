En 42-årig mand er tiltalt for blasfemi, efter at han har brændt Koranen af og lagt en film af episoden på Facebook. Arkivfoto.

Advokat: Koran-afbrænding er udtryk for selvforsvar

En mand er tiltalt for blasfemi ved at afbrænde Koranen. Ifølge mandens forsvarer elsker han ytringsfriheden.

Sagens hovedperson har nu valgt, hvem der skal kæmpe på hans side i den forestående retssag. Det bliver advokat Rasmus Paludan, som i en pressemeddelelse forklarer, at Koran-afbrænding er en form for selvforsvar.

- Min klient er en elsker af ytringsfriheden og af Danmark.

- Koranen indeholder passager om, hvordan Mohammeds tilhængere skal slå de vantro, altså danskere, ihjel. Derfor er det et udtryk for selvforsvar at brænde en bog, der på den måde opfordrer til krig og vold, siger Ramus Paludan i meddelelsen.

Ifølge tiltalen filmede sagens hovedperson optrinet, da han brændte Koranen. Og 27. december 2015 lagde han en video af afbrændingen på Facebook.

Videoen blev lagt ud i den offentlige gruppe "Ja til frihed - nej til Islam".

Som ledsagende tekst til videoen skrev manden ifølge anklageskriftet følgende: "Tænk på jeres nabo, det stinker, når den brænder".

Statsadvokaten har tiltrådt Nordjyllands Politis indstilling om at rejse tiltale mod manden for overtrædelse af straffelovens § 140 om blasfemi.

Og efter at Statsadvokaten har forelagt sagen for Rigsadvokaten, har sidstnævnte ligeledes tiltrådt beslutningen om tiltalerejsning.

Blasfemiparagraffen har en strafferamme på op til fire måneders fængsel. Men den 42-årige mand vil ikke blive sat bag tremmer, hvis han findes skyldig. Anklagemyndigheden kræver ham idømt en bøde.

Det er vel at mærke første gang siden 1971, at der rejses tiltale efter blasfemiparagraffen i Danmark. Men flere gange i årenes løb har anklagemyndigheden afvist, at der kunne rejses tiltale for blasfemi.

Det skete blandt andet i 2006, da man ikke fandt grundlag for at rejse tiltale i forbindelse med de omstridte Muhammed-tegninger.