Advokat: Folketinget må sikre bedre erstatning til frifundne

Folketinget bør tage affære og sikre, at der gives en tilstrækkelig økonomisk kompensation til frifundne i straffesager.

Anklagemyndigheden har ikke begået fejl, og derfor har Svend Jørgensen ikke krav på noget, mener retten.

Den tidligere direktør måtte forlade sin stilling og gik glip af løn og pensionsindbetaling, da Bagmandspolitiet havde sigtet ham for grov kursmanipulation.

Ifølge advokaten sker der i dag forskelsbehandling af frifundne i straffesager.

- Det er barokt, siger Jakob Lund Poulsen.

- Der gives erstatning for mistede arbejdsindtægter til en person, der har siddet varetægtsfængslet i syv dage, og som derfor er blevet afskediget. Men i min klients tilfælde er der ingen erstatning, siger advokaten.

Svend Jørgensen blev ikke varetægtsfængslet, da Bagmandspolitiet rejste sigtelse mod ham.

Reelt blev direktøren ifølge advokaten tvunget til at forlade sin stilling.

Finanstilsynet meddelte nemlig direktøren og sparekassens bestyrelse, at enten skulle han selv træde tilbage, eller også ville tilsynet sørge for, at han gjorde det, oplyser advokaten.

- Jeg mener, at der er behov for, at retsplejeloven ændres. Der er noget for politikerne at kigge på, siger Jakob Lund Poulsen.

- En ændring kan måske få den virkning, at anklagemyndigheden tænker sig om en ekstra gang, inden man fører sig frem og rejser en sigtelse, siger han.

I tilfældet med Svend Jørgensen blev der rejst sigtelse i november 2011.

I første omgang fandt Retten i Hjørring bevis for tiltalen og idømte ham fængsel i fem måneder.

Men i april 2014 ændrede Vestre Landsret afgørelsen. Svend Jørgensen blev frifundet for grov kursmanipulation.

Om onsdagens dom i erstatningssagen siger Jakob Lund Poulsen i øvrigt, at det endnu ikke er afgjort, om den skal ankes.