Advarsel fra Statsrevisorer: Skat risikerer flere tab

Det er ikke kun udbytteskat, der sejler for Skat. Der er også risiko for tab på moms og selskabsskat.

Men Skats mangelfulde kontrol indebærer derudover risici for yderligere tab for staten ved andre skatter, for eksempel selskabsskat, told og moms, lyder advarslen fra Statsrevisorerne.

Skat er blevet snydt for mere end 12,3 milliarder kroner i udbytteskat. Og Skat må formentlig afskrive gæld for et tocifret milliardbeløb som konsekvens af det fejlslagne it-system EFI.

Det sker i forbindelse med revisionen af statens samlede regnskab for 2015, hvor Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på den risiko.

- Skats regnskabsforvaltning er fortsat så svag og utilstrækkelig, at der er risiko for tab for staten og risiko for, at opkrævningen af skat fra borgere og virksomheder er sket på et ukorrekt grundlag, skriver Statsrevisorerne.

Situationen er så alvorlig, at Rigsrevisionen, der står for den regnskabsmæssige af statens regnskab, tager forbehold for Skatteministeriets forretningsgange og interne kontroller på en række områder.